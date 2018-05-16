Демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване
В мире | 16 мая 2018 года, 14:13
Демонстранты ворвались в здание городской администрации в Ереване и потребовали отставки мэра Тарона Маргаряна, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что демонстранты пытаются пройти к кабинету, путь им преградили полицейские.
Протестующие, в частности, недовольны неэффективной деятельностью Маргаряна.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент страны могут пройти в этом году.
Источник: РИА Новости