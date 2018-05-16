Демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване

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В мире | 16 мая 2018 года, 14:13

Демонстранты ворвались в здание городской администрации в Ереване и потребовали отставки мэра Тарона Маргаряна, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что демонстранты пытаются пройти к кабинету, путь им преградили полицейские.

Протестующие, в частности, недовольны неэффективной деятельностью Маргаряна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент страны могут пройти в этом году.

Источник: РИА Новости
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