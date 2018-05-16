Учитель в США утопил енотов на глазах школьников (2)

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В мире | 16 мая 2018 года, 19:42

В американском штате Флорида учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон (Dewie Brewton) утопил двух енотов на глазах у школьников. Об этом сообщил новостной портал Kron 4.

Один из учеников снял на видео, как Брютон убивает животных в мусорном контейнере, наполненном водой, посреди урока. Несколько учеников помогают ему, другие смотрят со стороны. По словам матери мальчика, он плакал, когда показал ей видео, самой же ей стало «противно и плохо». Женщина отметила, что работавший в школе с 2006 года учитель заставлял детей держать над мордами животных шланги, чтобы те не выплыли.

Мальчик объяснил, что учитель решил убить животных после того, как они съели курицу, которую растил класс. Брютон запретил снимать утопление под страхом вызова к директору, но ребенок все же спрятался за спинами одноклассников и запечатлел казнь.

Внимание, видео содержит кадры жестокого обращения с животными

После того, как о происшествии узнало руководство школы, Брютона отстранили от работы. Администрация начала внутреннее расследование инцидента, к нему подключилось министерство природных ресурсов штата. Организация «Школы для будущих фермеров Америки», советником которой выступал учитель, выразила ему поддержку и отметила, что Брютон «проводил в школе дни и ночи ради блага учеников».

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Ведунья16 минут назад
И этого учителя, и его учеников больше ничего хорошего в жизни не ждет. Это конец. Я имею ввиду не в смысле физическом. К сожалению, у некоторых детей жизнь заканчивается, не успев начаться. Родители думают, что у них еще все впереди, а на самом деле уже жизнь закончилась. Тот, кто убил животное, убил самого Господа Бога - это большее преступление, чем убить человека. Потому что человек сам носитель зла, а животное - источник света и добра.
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Майк57 минут назад
Дык,еноты мусорные сушества нет? Тем более,что они курицу их сьели.
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