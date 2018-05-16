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Из-за выбросов пепла и густого смога в районе извергающегося вулкана Килауэа Геологическая служба США предупредила о максимальном – «красном» – уровне опасности для авиации. В сообщении также говорится, что на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, где расположен вулкан, ожидаются новые подземные толчки и взрывы, сообщает «Интерфакс».

Из ближайших к вулкану районов эвакуированы уже более 2 тысяч человек.

Повышенная сейсмическая активность началась в начале мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.