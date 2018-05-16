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НАТО присоединился к критике открытия моста через Керченский пролив, строительство которого не было согласовано с властями Украины. Крым является частью Украины, а мост - "очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны", - заявили представители Североатлантического альянса в среду, 16 мая.

Ранее открытие моста через Керченский пролив осудил Госдепартамент США. Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт было опубликовано на сайте ведомства.

Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а мост был построен без разрешения украинских властей.

"Строительство Россией моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом", - отмечается в заявлении.

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила открытие части моста через Керченский пролив.

"Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является, - подчеркивается в официальном заявлении ЕС.

Этот мост "был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению кораблей через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море", отмечается в документе.

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.