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Автор американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал Украину разбомбить Крымский мост, передает РИА «Новости».

Статья под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» вышла на следующий день после того, как президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту.

Роган называл произошедшее «возмутительным оскорблением Украины как нации».

По его словам, эскалация насилия на Востоке Украины в любом случае неизбежна, поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы «безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории».

Напомним, 15 мая прошло торжественное открытие Крымского моста. Президент России Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму. Движение по мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.