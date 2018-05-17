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Евросоюз подтвердил готовность бороться со всеми видами дискриминации и преступлений на почве ненависти на основании сексуальной ориентации, гендерной идентичности или половых признаков, а также активно продолжать защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (ЛГБТИ).

"Как в ЕС, так и за его пределами, представители ЛГБТИ слишком часто подвергаются насилию и преступлениям на почве ненависти", - отметила высокий представитель ЕС Федерика Могерини в своем заявлении по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, отмечаемому 17 мая.

Она напомнила, что эти люди до сих пор подвергаются дискриминации, а во многих странах однополое партнерство по-прежнему считается преступлением. По ее словам, даже в странах, где сексуальная ориентация людей защищена законом, широко распространена стигматизация на почве гомофобии, трансфобии и бифобии, что ведет к социальной изоляции, сказываясь на экономике и здравоохранении страны.

Могерини заявила, что ЕС будет и дальше решать проблемы дискриминации и насилия по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Евросоюзе и за его пределами.

"Правозащитники, вы не одни, Европейский союз всегда будет с вами", - заявила она.

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