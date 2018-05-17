Глава Facebook Марк Цукерберг выступит на слушаниях в Европарламенте, заявила в твиттере еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Марк Цукерберг принял приглашение от ЕП и приедет в Брюссель, чтобы ответить на вопросы о конфиденциальности", — написала она.

Однако, по ее словам, слушания пройдут в закрытым режиме.

Юрова также добавила, что сожалеет о том, что слушания будут закрытыми, так как "европейцы заслуживают узнать, как используются их данные".

Ранее Цукерберг выступил в сенате США.

Выступление Цукерберга произошло из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.