Цукерберг выступит в Европарламенте
"Марк Цукерберг принял приглашение от ЕП и приедет в Брюссель, чтобы ответить на вопросы о конфиденциальности", — написала она.
Однако, по ее словам, слушания пройдут в закрытым режиме.
Юрова также добавила, что сожалеет о том, что слушания будут закрытыми, так как "европейцы заслуживают узнать, как используются их данные".
Ранее Цукерберг выступил в сенате США.
Выступление Цукерберга произошло из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.
Источник: Газета.ru