Трамп поручил Помпео разработать план санкций против России (1)

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В мире | 17 мая 2018 года, 09:03

Президент США Дональд Трамп поручил американскому госсекретарю Майку Помпео разработать план санкций против России за якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на соответствующее распоряжение американского лидера.

«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт «С») закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — говорится в тексте.

Как отмечает ТАСС, пункт «С» документа обязывает президента представить американскому конгрессу «доклад с планом введения (санкционных. — RT) мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в частности, против «политических фигур правительства Российской Федерации».

По данным агентства, в качестве санкционных мер, в том числе, может быть предложено «аннулирование виз» некоторых российских политиков, а также «блокировка или запрет всех транзакций», связанных с активами и собственностью указанных лиц, если они находятся на американской террритории.

В марте официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров, в частности ДРСМД, после того как президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием представил новейшие типы вооружений.

фото: flickr.com

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Patriot6 минут назад
Krievijai nekas cits neatliks, kà izvest no Krimas pussalas savu okupàcijas armiju, nodot jauno tiltu Ukrainas varas iestàźu rìcìbà, izmaksàt ukrainiem kompensàciju, atteikties no agresorpolitikas un teroristisku aktu organizèsanas. Pretèjà gadìjumà Krievija vai nu sabruks, vai valstì sàksies pilsonu kars.
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