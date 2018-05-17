Ученые бьют тревогу: в Азии снова разрушают озоновый слой (4)

Ученые из Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бьют тревогу – пробы воздуха показывают, что какая-то страна в мире нарушает Монреальский протокол, выбрасывая в атмосферу запрещенное вещество. Речь о тихлорфторметан (CFC-11), который использовался в качестве хладагента в старых холодильных установках еще с 1930-х годов.

После того, как ученые установили разрушающее воздействие хлорфторуглеродов на молекулы озона, производство CFC-11 в мире было запрещено Монреальским протоколом в 1987 году.

Пробы воздуха, взятые в районе Гавайских островов, показали, что в настоящее время устойчивый спад концентрации CFC-11 прекратился и замедлился на 50% по отношению к показателям 2012 года.

При этом ученые исключают возможность, что причина в еще не утилизированных старых холодильных установках. "Наиболее вероятно, что кто-то производит CFC-11, который утекает в атмосферу. Мы не знаем, почему они делают это и с какой целью – это может быть побочным продуктом какого-то химического процесса", — пояснил автор работы в Nature Стивен Монтцка.

По словам ученых, пока трудно определить местоположение источника загрязнения, но анализ воздушных течений указывает на регион Восточной Азии.

фото: flickr.com

Комментарии 4
Олеко3 часа назад
И это заявляют ученые страны, не ратифицировавшей Киотский протокол? Помалкивали бы в тряпочку. США выбрасывают в атмосферу столько дряни, сколько вся Азия не выбрасывает.
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фейсом об тейбол.2 часа назад
Вся суть эти заявлений сводится к одному - ДАЙТЕ ДЕНЕГ,ДЕНЕГ И ЕЩЁ РАЗ ДЕНЕГ
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kentavrs2 часа назад
Во-во,чья-бы корова мычала,а твоя лучше бы молчала.Опять мания гегемонии-сша всему голова,а по моему, так она,сша,годится только в качестве ж....пы.
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