Великобритания готова покинуть таможенный союз ЕС (1)

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В мире | 17 мая 2018 года, 12:31

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна покинет таможенный союз ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Ранее издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.

Однако Мэй, отвечая на вопросы журналистов, опровергла эту информацию.

«Нет. Великобритания покинет таможенный союз после выхода из ЕС. Конечно, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом», — сказала британский премьер.

Ранее сообщалось, что в Британии выявили нарушения в работе организаторов кампании за Brexit.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Alex45 минут назад
Скушно тётя-кожаные штаны .Чё там с отравой ,всю территорию "подмыли" ?
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