Великобритания готова покинуть таможенный союз ЕС (1)
В мире | 17 мая 2018 года, 12:31
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна покинет таможенный союз ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Ранее издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.
Однако Мэй, отвечая на вопросы журналистов, опровергла эту информацию.
«Нет. Великобритания покинет таможенный союз после выхода из ЕС. Конечно, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом», — сказала британский премьер.
Ранее сообщалось, что в Британии выявили нарушения в работе организаторов кампании за Brexit.
Источник: Газета.ru
Скушно тётя-кожаные штаны .Чё там с отравой ,всю территорию "подмыли" ?
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