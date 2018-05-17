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В США зарегистрирован первый случай смертельного исхода из-за взрыва электронной сигареты. Как установила полиция Флориды, 38-летний житель города Сент-Питерсберг в этом штате получил ожоги 80 процентов тела и повреждения черепа после того, как его вейп взорвался.

Тело Толлмаджа Д'Элии нашли 5 мая сотрудники пожарной службы в его доме. Согласно результатам медицинской экспертизы, причиной смерти стало проникновение двух металлических объектов, то есть частей электронной сигареты, в черепную коробку.

В полиции уверены, что вейп взорвался во время курения. Взрыв спровоцировал пожар в доме мужчины.

Вейп, ставший причиной пожара и смерти жителя Флориды, был произведен филиппинской компанией Smok-E Mountain. От относится к типу так называемых "модов", то есть электронных сигарет с емкой батареей и широкими возможностями для модификации.

За период с 2009 по 2016 годы в США было зарегистрировано не менее 195 инцидентов с электронными сигаретами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны США.

До сих пор сведений об инцидентах с вейпами со смертельным исходом в США не поступало. В Великобритании смерть из-за электронной сигареты была зафиксирована в 2014 году: устройство загорелось во время зарядки и спровоцировало пожар в доме 62-летнего мужчины в графстве Мерсисайд.

Фото: bbc.com