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Более 18 тысяч исландцев уже подписали онлайн-петицию о бойкоте страной международного песенного конкурса «Евровидение» в следующем году.

Авторы петиции, как сообщает Euronews, требуют от национального телеканала RUV отменить участие исландского представителя в «Евровидении» из-за палестино-израильского конфликта. Инициатива связана со столкновениями израильских военных с протестующими палестинцами в секторе Газа. Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, в их ходе погибло около 60 палестинцев.

По мнению составителей открытого письма, «пока нарушаются права палестинцев, нельзя простить участие в таком гламурном событии, как «Евровидение».

Ранее победительницей «Евровидение» стала израильтянка Нетта Барзилай, спевшая песню Toy и заработавшая для Израиля право принимать конкурс в 2019 году.