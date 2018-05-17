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На картах компании Google (Google Maps) появился Крымский мост, автомобильное движение по которому 15 мая открыл президент Владимир Путин. Мост соединяет Крым с материковой частью России.

На мобильных устройствах с операционными системами Apple и Android мост также обозначен на Google Maps.

Накануне, 16 мая, пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что сервис Google Maps не прокладывает маршрут через Крымский мост.

«Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-Дону в Севастополь через новый Крымский мост», — говорилось в сообщении одного из пользователей Twitter. ​

При этом, как отметили пользователи, на «Яндекс.Картах» сооружение к 16 мая уже было обозначено.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе ​колонны грузовых автомобилей, которые использовались при строительстве моста. Протяженность сооружения составляет 19 км. Его строительство началось зимой 2016 года. Для автомобилистов мост был открыт утром 16 мая.