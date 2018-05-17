Трамп просил Германию отказаться от поддержки "Северного потока-2" (6)

фото

В мире | 17 мая 2018 года, 18:19

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки "Северного потока – 2".

"Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС", — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников Германии, США и ЕС.

Подчеркивается, что без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинам США на импорт стали и алюминия.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
))))1 час назад
Нуу , вот те раз! "Наш" Трамп бьёт без промаха и всё ножом в спину.
1
Ответить
Я узнал тебя Грег Вайнер!38 минут назад
Трудно не узнать уехавшего в 80-х за колбасой в Штаты еврея, да так там и оставшегося.

Мудрость приходит с возрастом. Но иногда старость приходит одна.
1
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Gan Tramps panāks savu! 100% viņu atbalstu!
7
Ответить