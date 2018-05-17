В мире |

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки "Северного потока – 2".

"Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС", — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников Германии, США и ЕС.

Подчеркивается, что без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинам США на импорт стали и алюминия.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com