Новый глава Каталонии отказался присягнуть королю Испании (6)

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В мире | 17 мая 2018 года, 19:18

Ким Торра 17 мая официально вступил в должность 131-го главы правительства Каталонии. На присяге он пообещал верно исполнять свои обязанности и быть преданным «народу Каталонии, представленному парламентом», не упомянув ни испанскую конституцию, ни монарха, сообщает ТАСС.

Указ о назначении Торры был подписан королем Испании Филиппом VI, однако на церемонии члены испанского правительства не присутствовали.

На лацкане пиджака политика была закреплена желтая ленточка в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии.

Теперь региональный лидер должен назвать состав своего будущего правительства.

Ким Торра был избран главой регионального правительства 14 мая. В регионе все еще действует ст. 155 испанской Конституции, позволяющая лишить регион самостоятельности и ввести в нем прямое управление Мадрида.

Источник: polit.ru

Комментарии 6
Eyewitness1 час назад
А как на счёт права народа на самоопределение, я имею ввиду каталонское меньшинство Испании. Они хотят жить в самостоятельном государстве, по вашему им надо отказать в их законном праве? А где же хвалёная европейская демократия?
2
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>>>1 час назад
там все решат без вас холуев
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Spānijai jābūt vienotai!
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