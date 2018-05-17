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Ким Торра 17 мая официально вступил в должность 131-го главы правительства Каталонии. На присяге он пообещал верно исполнять свои обязанности и быть преданным «народу Каталонии, представленному парламентом», не упомянув ни испанскую конституцию, ни монарха, сообщает ТАСС.

Указ о назначении Торры был подписан королем Испании Филиппом VI, однако на церемонии члены испанского правительства не присутствовали.

На лацкане пиджака политика была закреплена желтая ленточка в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии.

Теперь региональный лидер должен назвать состав своего будущего правительства.

Ким Торра был избран главой регионального правительства 14 мая. В регионе все еще действует ст. 155 испанской Конституции, позволяющая лишить регион самостоятельности и ввести в нем прямое управление Мадрида.

Источник: polit.ru