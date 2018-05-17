Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС за загрязнение воздуха (3)

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В мире | 17 мая 2018 года, 20:01

Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за отсутствие шагов для очищения воздуха и сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды.

Комиссия решила подать на Францию, Германию и Великобританию в Суд ЕС за превышение предельно допустимых значений диоксида азота и непринятие надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей", — сообщается в заявлении.

Сообщается также, что "дела Венгрии, Италии и Румынии передаются в суд в связи с постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10".

"Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев… Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно "последних шансов" за десять лет, чтобы улучшить ситуацию", — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Комиссия также передала официальные уведомления Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что они не следовали правилам ЕС об официально утвержденных типах транспортных средств.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
qewyh7 минут назад
в списке страны с развитой и работающей экономикой .... нашей страны там нет
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А на Латвию?19 минут назад
Случается постоянно,когда "вблизи границ Латвии" появляются корабли или самолёты.Тут начинается такое загрязнение воздуха....
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Eyewitness22 минуты назад
Слава Богу! Латвии это не грозит. Обратил внимание, что все привлечённые к суду страны, это страны с высоко развитой промышленностью, страны доноры, делающие основной взнос в бюджет ЕС. В связи с чем возник вопрос, и зачем им нужна такая канитель. Чувствую не долго осталось, до развала единой Европы.
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