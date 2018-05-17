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Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за отсутствие шагов для очищения воздуха и сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды.

Комиссия решила подать на Францию, Германию и Великобританию в Суд ЕС за превышение предельно допустимых значений диоксида азота и непринятие надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей", — сообщается в заявлении.

Сообщается также, что "дела Венгрии, Италии и Румынии передаются в суд в связи с постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10".

"Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев… Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно "последних шансов" за десять лет, чтобы улучшить ситуацию", — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Комиссия также передала официальные уведомления Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что они не следовали правилам ЕС об официально утвержденных типах транспортных средств.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com