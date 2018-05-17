Претендующим на членство ЕС странам предложили выделить десять млрд евро (5)

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В мире | 17 мая 2018 года, 20:41

Председатель Европарламента Антонио Таяни предложил Евросоюзу выделить 10 миллиардов евро инвестиций в экономику государств Западных Балкан, претендующих на членство в ЕС.

"Я предложил в ходе саммита пакет для поддержки экономического роста на Балканах в 10 миллиардов в качестве новых европейских инвестиций в регион, его инфраструктуру, дороги и цифровые сети", — сказал он журналистам в Софии по итогам совместного заседания с участниками саммита ЕС — Западные Балканы.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.

Источник: [ria.ru](РИА Новости https://ria.ru/world/20180517/1520757686.html "")

Фото: pixebay.com

Комментарии 5
Patriot2 часа назад
Pavisam maz Krievijai draugu paliks. Varbùt pat Lukasenko sagribès iestàties ES.
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Latviešu Patriots1 час назад
Tev jau jāsargā slāvu serbu brāļi:))) pieredze ar Doņeckas seperātistiem jau ir:)))
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Latviešu Patriots2 часа назад
Nu ko, dodies varonīgi palīdzēt serbu brāļiem, Latvijā būs tīrāks gaiss:)))
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