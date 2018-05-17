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На Украине выпустили календари к Чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Ведомство заявило, что пресекло распространение незаконной сувенирной продукции, все календари были изъяты. СБУ завела уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

"Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что календари должны были поступить в розничную продажу.

Источник: ria.ru

Фото: Служба безопасности Украины