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Международная команда ученых обнаружила фирменные знаки древних китайских мастеров на корабле, который 800 лет назад затонул в Яванском море.

Как сообщает Live Science, своеобразные ярлыки свидетельствуют о том, что судно могло потерпеть крушение на сто лет раньше, чем считалось до этого.

Речь идет о корабле, который обнаружили на дне Яванского моря в конце 1990-х годов. Проведя анализ смолы и бивней, найденных на судне, учёные тогда решили, что оно затонуло в XIII веке, однако новое открытие позволяет отодвинуть дату кораблекрушения примерно на сто лет.

Изучив два ярлыка, найденных на керамических сосудах, специалисты пришли к выводу, что они были изготовлены в префектуре Цзяньнин Фу китайской провинции Фуцзянь.

Решающим в данном вопросе стало наличие иероглифа "Фу", который обозначал административный уровень образования. Префектура Цзяньнин Фу получила свое название в 1162 году. В 1278-м данную территорию завоевали войска династии Юань и переименовали префектуру в Цзяньнин Лу, что говорит о том, что изделия были изготовлены именно между этими годами.

— То есть самая ранняя дата, когда корабль мог отплыть, — это 1162 год, — поясняет Лиза Низиолек из Чикагского полевого музея естественной истории. — Таким образом, кораблекрушение могло произойти примерно на сто лет раньше, чем считалось до сих пор.

Источник: life.ru

Фото: The Field Museum