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Американский сенат одобрил назначение первой женщины на пост директора ЦРУ. Кандидатура Джины Хаспел - ветерана американской разведки - вызывала немало споров из-за подозрений в ее причастности к практике жестких допросов подозреваемых в терроризме.

За кандидатуру 61-летней Хаспел проголосовал 51 сенатор, против высказались 43. Предыдущий глава ЦРУ Майк Помпео ранее был назначен госсекретарем США.

Все 33 года своей карьеры в Центральном разведывательном управлении Хаспел работала под прикрытием, и в штаб-квартире ЦРУ, и за рубежом, в частности, в Лондоне.

При Джордже Буше-младшем она была ответственна за тайные тюрьмы США, в том числе руководила секретной тюрьмой в Таиланде после терактов 11 сентября 2001 года.

Именно этот аспект ее работы вызвал ожесточенную полемику. Достоверно неизвестно, принимала ли она лично участие в допросах, которые многие американские правозащитники квалифицировали как пытки, но согласно публичной информации, именно она приняла решение уничтожить видеозаписи этих бесед.

Фото: flickr.com/Nasim Abbas