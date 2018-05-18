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Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет поделиться постами других пользователей через сервис Stories, сообщает The Tech Crunch. Функция оказывается доступна пользователям после обновления приложения.

Как отмечает The Tech Crunch, тестирование этой функции в приложении Instagram началось еще зимой. Информацию о том, что у пользователей может появиться возможность репостить фотографии или видео через Stories тогда подтвердил официальный представитель компании.

Для того, чтобы сделать репост через Stories, нужно нажать значок бумажного самолета под публикацией и нажать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». К публикации можно добавить собственный комментарий. После этого она в течении 24 часов будет доступна в сервисе Stories.

Репостнуть запись можно будет только из открытых аккаунтов. При этом если владелец открытого аккаунта не хочет, чтобы его записи распространялись таким образом, он может отключить эту функцию в настройках профиля.

Сейчас возможность репоста есть только у владельцев смартфонов на базе Android, однако на следующей неделе она должна выйти и у пользователей iOs, пишет Tech Crunch.