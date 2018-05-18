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Правительство Мексики заявило протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты. Заявление мексиканского правительства передает РИА «Новости».

«Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США», — сообщается в заявлении.

Составители заявления отметили, что слова Трампа нарушают принцип взаимной ответственности, который должен присутствовать в двусторонних отношениях.

Ранее Трамп заявлял, что Мексика смеется над законами Соединенных Штатов. Позднее он объявил о «смерти» программы по защите мигрантов в Америке.