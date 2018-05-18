В мире |

Правоохранительные органы Франции предотвратили теракт, который на территории страны с помощью сильнодействующего яда рицина или взрывчатки планировали осуществить два брата. Об этом в пятницу, 18 мая, в интервью телеканалу BFM сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон. Подозреваемые задержаны.

Как пояснил министр, власти следят за экстремистской деятельностью в социальных сетях. Таким образом они идентифицировали двух выходцев из Египта, занимавшихся подготовкой атаки. По словам Коллона, подозреваемые обсуждали свои действия через мессенджер Telegram.

Коллон не указал гражданство задержанных и не сообщил другие подробности, в частности, где и когда проводилась операция по их поимке. Их фамилии также не сообщаются. У мужчин были обнаружены пособия, в которых говорилось, как изготовить яд на основе рицина.

В своем Twitter глава МВД Франции также сообщил о предотвращении теракта. "На этой неделе в Париже был предотвращен теракт, который готовился двумя выходцами из Египта", - написал министр.

Заявление главы МВД было сделано через несколько дней после того, как в 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов напал на прохожих в Париже. Один человек погиб, еще пять получили ранения. Террорист был застрелен прибывшими на место стражами порядка.

Фото: flickr.com/Rafa Velazquez