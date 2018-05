В мире |

Наследник британского престола принц Чарльз согласился отвести под венец невесту своего сына принца Гарри Меган Маркл. Обычно эту роль возлагают на отца невесты, но Томаса Маркла на торжестве не будет.

"Принц Уэльский будет рад таким образом принять мисс Маркл в королевскую семью", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца, опубликованном в Twitter.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi