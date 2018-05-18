Проездной билет в электробусе Илона Маска будет стоить 1 доллар (1)

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В мире | 18 мая 2018 года, 15:18

Вечером 17 мая Илон Маск провел конференцию в Лос-Анджелесе, на которой подробнее рассказал о своей компании The Boring Company, намеренной решить проблему пробок в больших городах.

Одной из центральных тем конференции стал проект Loop — концепция подземной магистрали для беспилотных электробусов. Транспорт будет развивать скорость до 240 километров в час — например, дорога из аэропорта Лос-Анджелеса в центр города займет около 8 минут. Стоимость проезда в один конец составит один доллар.

Первая сеть электробусов The Boring Company будет построена в партнерстве с метрополитеном Лос-Анджелеса. По словам Илона Маска, Loop будет дополнять уже существующие транспортные системы, а не пытаться их заменить. В то же время Маск отметил, что подземные тоннели с автобусами кажутся ему более привлекательными для городской среды, чем метро.

Изначально The Boring Company занималась строительством тоннелей для перевозки автомобилей, но в марте 2018 года Маск сообщил о расширении поля деятельности компании. Тогда же было представлено первое концепт-видео Loop.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: flickr.com/Insane Visions

Комментарии 1
Серый Я1 час назад
Илона маска никто спрашивать не будет, ввезут в ригу вкрутят по полной, причем будет ехать без кондуктора и водителя, посадят постановочного маникена, кто незаплатит за проезд того по айфону выследят...
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