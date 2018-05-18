Проездной билет в электробусе Илона Маска будет стоить 1 доллар (1)
Вечером 17 мая Илон Маск провел конференцию в Лос-Анджелесе, на которой подробнее рассказал о своей компании The Boring Company, намеренной решить проблему пробок в больших городах.
Одной из центральных тем конференции стал проект Loop — концепция подземной магистрали для беспилотных электробусов. Транспорт будет развивать скорость до 240 километров в час — например, дорога из аэропорта Лос-Анджелеса в центр города займет около 8 минут. Стоимость проезда в один конец составит один доллар.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
Первая сеть электробусов The Boring Company будет построена в партнерстве с метрополитеном Лос-Анджелеса. По словам Илона Маска, Loop будет дополнять уже существующие транспортные системы, а не пытаться их заменить. В то же время Маск отметил, что подземные тоннели с автобусами кажутся ему более привлекательными для городской среды, чем метро.
Изначально The Boring Company занималась строительством тоннелей для перевозки автомобилей, но в марте 2018 года Маск сообщил о расширении поля деятельности компании. Тогда же было представлено первое концепт-видео Loop.
Источник: daily.afisha.ru
Фото: flickr.com/Insane Visions