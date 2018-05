В мире |

Вечером 17 мая Илон Маск провел конференцию в Лос-Анджелесе, на которой подробнее рассказал о своей компании The Boring Company, намеренной решить проблему пробок в больших городах.

Одной из центральных тем конференции стал проект Loop — концепция подземной магистрали для беспилотных электробусов. Транспорт будет развивать скорость до 240 километров в час — например, дорога из аэропорта Лос-Анджелеса в центр города займет около 8 минут. Стоимость проезда в один конец составит один доллар.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U