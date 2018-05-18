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Вечером 17 мая Илон Маск провел конференцию в Лос-Анджелесе, на которой подробнее рассказал о своей компании The Boring Company, намеренной решить проблему пробок в больших городах.

Одной из центральных тем конференции стал проект Loop — концепция подземной магистрали для беспилотных электробусов. Транспорт будет развивать скорость до 240 километров в час — например, дорога из аэропорта Лос-Анджелеса в центр города займет около 8 минут. Стоимость проезда в один конец составит один доллар.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Первая сеть электробусов The Boring Company будет построена в партнерстве с метрополитеном Лос-Анджелеса. По словам Илона Маска, Loop будет дополнять уже существующие транспортные системы, а не пытаться их заменить. В то же время Маск отметил, что подземные тоннели с автобусами кажутся ему более привлекательными для городской среды, чем метро.

Изначально The Boring Company занималась строительством тоннелей для перевозки автомобилей, но в марте 2018 года Маск сообщил о расширении поля деятельности компании. Тогда же было представлено первое концепт-видео Loop.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: flickr.com/Insane Visions