На школу в Техасе упал контейнер с боеприпасами (1)
В мире | 18 мая 2018 года, 16:19
17 мая, во второй половине дня, военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в Техасе. Взрыва не произошло, местная полиция собрала боеприпасы и вернула военным, сообщает Fox News.
Школа была пуста, поскольку занятия уже закончились, поэтому никто не пострадал, однако в крыше здания осталась большая дыра.
Руководство военной базы обещало пересмотреть маршруты полетов, чтобы избежать повторения подобной ситуации. В связи с инцидентом начато расследование.
Фото из Flickr/Andrii Korolenko
Источник: ПОЛИТ.РУ
Мало им стрельбы на улицах,в парках, да и школах тоже.Ха,с их то дерьмократией.