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17 мая, во второй половине дня, военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в Техасе. Взрыва не произошло, местная полиция собрала боеприпасы и вернула военным, сообщает Fox News.

Школа была пуста, поскольку занятия уже закончились, поэтому никто не пострадал, однако в крыше здания осталась большая дыра.

Руководство военной базы обещало пересмотреть маршруты полетов, чтобы избежать повторения подобной ситуации. В связи с инцидентом начато расследование.

Фото из Flickr/Andrii Korolenko