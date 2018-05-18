Сноуден: новый директор ЦРУ уничтожила десятки видео-доказательств пыток

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В мире | 18 мая 2018 года, 16:55

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил, что возглавившая ЦРУ Джина Хаспел не только имеет отношение к пыткам заключенных, но и сама лично распорядилась об уничтожении доказательств издевательств. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Сноуден привел детали программы пыток, в которой принимали участие американцы и Хаспел.

"Она лично приказала уничтожить 92 видеокассеты с записями пыток, совершенных ЦРУ", — заявил Хаспел.

Ранее сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. За высказались большинство из 100 сенаторов. Хаспел стала первой в истории США женщиной занявшей данную должность

Фото из Flickr/Central Intelligence Agent

Источник: Газета.ru
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