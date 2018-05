В мире |

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил, что возглавившая ЦРУ Джина Хаспел не только имеет отношение к пыткам заключенных, но и сама лично распорядилась об уничтожении доказательств издевательств. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Note: Gina Haspel participated in a torture program that involved beating an (innocent) pregnant woman's stomach, anally raping a man with meals he tried to refuse, and freezing a shackled prisoner until he died. She personally wrote the order to destroy 92 tapes of CIA torture. https://t.co/09vWp7CifU