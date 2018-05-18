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Около 16:00 сайт и мобильное приложение Facebook оказались частично или полностью недоступны. При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим".

Также не загружалось мобильное приложение, выдавая сообщение об ошибке сети. Примерно в это же время сбой был отмечен в работе Instagram, принадлежащей Facebook.

Отслеживающие сбои в работе сайтов портал Down Detector сообщил, что на проблемы с доступом в Facebook жаловались пользователи из России, Прибалтики, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Польши.

Фото из Flickr/Book Catalog