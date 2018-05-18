Путин: Россия будет бороться за "Северный поток — 2" (3)

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В мире | 18 мая 2018 года, 18:23

Президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток — 2" открыт для участия других стран, сообщает Gazeta.ru.

"Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться", — сказал Путин.

Ранее Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что позиция США по проекту "Северный поток — 2" преследует цели продвижения американского СПГ на европейский рынок.

Он также добавил, что считает такой бизнес возможным, однако, в таком случае, американский газ будет дороже на 25-30%, чем российский трубный.

Напомним, спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши в марте подписали совместное заявление, предостерегающее коллег из других стран Евросоюза от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Комментарии 3
Упс19 минут назад
Patriot, тупой 100% одобрямс, глаз себе выколи, что ли?
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Latviešu Patriots15 минут назад
Mums jalauž līgums ar Gazprom, un jāpāriet uz ASV un Norvēģijas gāzi!
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Patriot34 минуты назад
Amerikàni vienmèr panàk savèjo un vinus daudzi atbalstìs. Nebùs nekàda gàzes caurulvada uz Vàciju. Arì mùsu valstij ir jàpàrtrauc sadarbìba ar Gazprom.
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