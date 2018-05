В мире |

В американском городе Санта-Фе (штат Техас)около 8 часов утра по местному времени произошла стрельба в средней школе, в результате которой, по последним данным, погибли по меньшей мере восемь человек. Агентство AP со ссылкой на шерифа Эда Гонсалеса сообщает, что погибших может быть 10 человек, в основном это учащиеся. Другие издания сообщают, что погибших "от 8 до 10 человек".

В пресс-службе шерифа сообщили, что, помимо погибших, много пострадавших, получивших огнестрельные ранения. При этом их количество не называется.

Шериф Эд Гонсалес заявил, что нападавших было двое и они задержаны, сообщает телеканал ABC.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk