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В американском городе Санта-Фе (штат Техас)около 8 часов утра по местному времени произошла стрельба в средней школе, в результате которой, по последним данным, погибли по меньшей мере восемь человек. Агентство AP со ссылкой на шерифа Эда Гонсалеса сообщает, что погибших может быть 10 человек, в основном это учащиеся. Другие издания сообщают, что погибших "от 8 до 10 человек".

В пресс-службе шерифа сообщили, что, помимо погибших, много пострадавших, получивших огнестрельные ранения. При этом их количество не называется.

Шериф Эд Гонсалес заявил, что нападавших было двое и они задержаны, сообщает телеканал ABC.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 мая 2018 г.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.

Телеканал CNN также сообщает о задержании двоих нападавших. По информации журналистов, один из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика. О том, что конкретно делал его сообщник, на данный момент не уточняется.

Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон. Эту информацию телеканалу подтвердили в больнице, но не стали конкретизировать, о каком количестве госпитализированных идет речь.

Шериф Гонсалес тем временем сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

После предварительного осмотра места происшествия представители полиции сообщили, что в здании школы и рядом с ним обнаружены предметы, похожие на взрывные устройства. Их количество пока не уточняется, передает AP.

Санта-Фе находится в 48 км к югу-востоку от Хьюстона.

Реакция американских властей на трагедию в Техасе

На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: "Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь".

Его супруга, первая леди США, Мелания Трамп также в соцсети написала о том, что "ее сердце находится сейчас со всеми жителями Санта-Фе и штата Техас".