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Служба безопасности Украины заявила об обнаружении в Закарпатье тайника с боеприпасами, которые российские спецслужбы якобы хотели использовать для "вооруженной провокации в Закарпатье". Об этом, как обратил внимание "Дождь", говорится в заявлении главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля.

По его словам, боеприпасы были обнаружены в ночь на 18 мая. В тайнике находились четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и 22 ручных гранаты РГД-5 с запалами. Оружие находилось в исправном состоянии и было "готово к применению", заявил Москаль.

Чиновник добавил: "Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины, на границе с Евросоюзом".

Отметим, что в январе зону антитеррористической операции (АТО) в Донбассе покинула в полном составе одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), известная как "Закарпатский легион". 128-я отдельная горно-пехотная бригада ВСУ прибыла на место постоянной дислокации - в Закарпатскую область.

Как сообщалось, бойцы подразделения должны пробыть там на "восстановлении" около полугода - минимум до июля 2018 года.

Точное место дислокации бригады в АТО при этом не называлось. Известно, что это район Попасной, Зайцева, Горловки, Торецка Донецкой и Луганской областей. 128-я бригада дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

Фото: flickr.com/Mark Nelson