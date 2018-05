В мире |

Накануне вечером в результате стрельбы на автомобильной стоянке у школы в американском городе Джонсборо (штат Джорджия) один человек погиб и один получил ранение, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции округа Клейтон. По предварительным данным, речь идет о двух женщинах.

Сообщается, что стрельба раздалась около 21:30 по местному времени. Начальник местного подразделения полиции, отвечающего за безопасность учебных заведений, сообщил, что стрельбе предшествовала ссора между кем-то из участников выпускной церемонии.

One woman dead, another shot, pregnant woman trampled in a parking lot of Mount Zion High School, across the street from a graduation ceremony. Stay with @FOX5Atlanta for more details pic.twitter.com/wn0JjolMxn