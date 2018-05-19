Школьный выпускной в США завершился стрельбой: один человек погиб (1)

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В мире | 19 мая 2018 года, 14:52

Накануне вечером в результате стрельбы на автомобильной стоянке у школы в американском городе Джонсборо (штат Джорджия) один человек погиб и один получил ранение, сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции округа Клейтон. По предварительным данным, речь идет о двух женщинах.

Сообщается, что стрельба раздалась около 21:30 по местному времени. Начальник местного подразделения полиции, отвечающего за безопасность учебных заведений, сообщил, что стрельбе предшествовала ссора между кем-то из участников выпускной церемонии.

Ранее в пятницу в другом американском городе Санта-Фе (штат Техас) 17-летний учащийся Димитриос Пагуртис открыл огонь в школе. Он застрелил девять учеников и преподавателя.

Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 22 мая приспустить флаги над всеми американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с этой трагедией, передает ТАСС.

Фото: flickr.com/Ron Reiring

Источник: Newsru.com
Комментарии 1
хи хи хи2 часа назад
срочно выслать туда местных патриотов.
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