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В Чили 34 епископа подали папе римскому прошение об отставке в связи с педофильским скандалом среди чилийских католических священников. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что епископы подали в отставку после встречи с главой Католической церкви, на которой он обвинил их в уничтожении доказательств сексуальных преступлений и неспособности защитить детей от священников-педофилов.

В своем заявлении епископы уточнили, что их судьба теперь в руках папы римского. Он пока никак не прокомментировал прошение об отставке. По словам представителя Ватикана, это первый случай, когда сразу все епископы страны подали в отставку.

Сейчас церковь расследует дело чилийского епископа Хуана Барроса, которого подозревают в том, что он покрывал священника Фернандо Карадиму, которого в 2011 году признали виновным в педофилии. В начале года во время поездки в Чили Франциск в одном из своих заявлений отметил, что вина епископа еще не доказана, что вызвало общественную критику.

Источник: daily.afisha.ru