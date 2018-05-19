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В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.

В результате нападения погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты.

Между тем, Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы передает, что настоятель храма не признал в погибшем мужчине прихожанина храма.

Подтверждения этой информации из других источников нет. В заявлении Следственного комитета говорится, что кроме полицейских в храме был убит "бит один человек из числа гражданских лиц".

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции. У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики, передает это же агентство.

Подробности нападения пока неизвестны. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы. Чеченское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова. Это единственный православный храм в Грозном.

Фото: flickr.com/Alexxx Malev