"Двигаемся дальше в Европу": Порошенко подписал указ о выходе Украины из СНГ (17)

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В мире | 19 мая 2018 года, 20:16

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины со всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу", - сказал он в субботу, 19 мая, во время поездки в Винницу.

Ранее Порошенко пояснял, что страна прекратит участие в координационных органах Содружества, однако это "не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила".

12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. 23 апреля председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества, напоминает "Интерфакс".

Украина была одной из трех стран - подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года вместе с Россией и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала.

В 2014 году, после госпереворота в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен. В октябре 2017 года Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ отмечал, что Украина де-юре остается в СНГ, хотя и не платит взносы.

Фото: flickr.com/Алексей М

Источник: Newsru.com
Комментарии 17
Ж2 часа назад
Спросить хочу,этого пропитого клоуна.Зачем Турцию,в Еропу не берут?Может тут и ответ,нахрен вы там не нужны!Вас сколько бездарей?Много,турков сколько,тоже много.А Европы мало.Поэтому не строите иллюзий,будете,по визам туда ехать,ну а какие у вас люди,таких не особо любят!
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Патриот 2 часа назад
Для начала надо выйти из запоя, потом чето кукарекать! Петух неадекватный.
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Патриот 2 часа назад
А таким дебилам как ты дорога одна, матушка Сибирь! Брысь в свою будку на хуторе и старайся не тявкать, а то по зубам поленом получишь. Латвия пренадлежит латвийцам а не отмороженным латышам. Ты полный ноль в моей стране.
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