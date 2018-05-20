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Македония может сменить название на Республику Илинденскую Македонию, заявил глава местного правительства Зоран Заев. Новое название обсуждалось им на прошедших в Софии переговорах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщает газета "Нова Македониja".

"Я проинформировал президента страны, парламент <...>, что правительства Македонии и Греции обсуждают решение, которое может быть приемлемым для обеих сторон. Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом",— пояснил господин Заев.

Изменить название от Македонии требует Греция, которая не хочет допускать путаницы с северной греческой областью Македония.

После состоявшейся в конце января встречи премьеров двух стран Скопье согласился переименовать столичный аэропорт и главную магистраль страны, носящие имя Александра Македонского.