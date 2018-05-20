Германия назвала число уехавших из страны в Сирию джихадистов (4)

фото

В мире | 20 мая 2018 года, 12:58

Правительству ФРГ известно о более чем одной тысяче джихадистов, выехавших из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок. Более половины из них имеют гражданство ФРГ. Об этом говорится в официальном ответе правительства на запрос фракции Левой партии в бундестаге, сообщают в воскресенье, 20 мая, газеты медиагруппы Funke.

Названные цифры означают, что число лиц, выехавших из ФРГ в районы боевых действий, вновь выросло, однако значительно меньше, чем два года тому назад. Из сообщения также следует, что с 2013 года 243 сторонника Курдской рабочей партии (КРП) и Курдских отрядов самообороны (PYD) выехали из Германии, чтобы оказать поддержку международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Сама КРП также считается в Германии террористической организацией.

В Сирии, Ираке и Турции под стражей находятся десятки немецких исламистов. Многие другие, в том числе женщины идети, уже вернулись в Германию.

При формировании нового правительства Германии после парламентских выборов 2017 года блок консервативных партий ХДС/ХСС и социал-демократы в коалиционном соглашении зафиксировали, что джихадисты с двойным гражданством, выезжавшие в горячие точки, должны лишаться гражданства ФРГ, если доказано, что они участвовали в боевых действиях на стороне террористической группировки.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке, однако, считает, что это противоречит конституции. Она также отметила, что по такой логике придется наказывать и тех немцев, которые воевали против ИГ на стороне курдов.

Критически относятся к лишению джихадистов гражданства ФРГ и представители СДПГ.

"Это скорее символ, чем разумная политика", - заявил эксперт СДПГ по внутренним делам Ули Грёч, добавив, что упор следует делать на преследовании виновных и дерадикализации исламистов.

В то же время эксперт ХДС по внутренней политике Армин Шустер указал, что джихадист, лишенный гражданства ФРГ, при попытке ввернуться в страну может быть остановлен на границе.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 4
Ж3 часа назад
6-я колонна пидарасов,не вы ли там были?Вам только убивать,в радость!
Ответить
Алекс4 часа назад
Немцы, не скучайте, они скоро вернутся...ещё и с друзьями.
1
Ответить
Latviešu Patriots3 часа назад
Ne par velti Nacionālā Apvienība ir pret bēgļu un migrantu ievešanu!
2
Ответить