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Пользователи социальной сети Facebook получат возможность размещать аудиосообщения. Об этом сообщает Digital Trends.

Как отмечается, аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи соцсети смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры. Функция уже доступна в Индии: пользователи с ней познакомились 16 мая. Позднее она будет внедрена повсеместно.

Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 мая, сайт и мобильное приложение Facebook оказались частично или полностью недоступны. При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим".

Фото: pixabay.com