В Facebook появится новая функция (6)

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В мире | 20 мая 2018 года, 13:41

Пользователи социальной сети Facebook получат возможность размещать аудиосообщения. Об этом сообщает Digital Trends.

Как отмечается, аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи соцсети смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры. Функция уже доступна в Индии: пользователи с ней познакомились 16 мая. Позднее она будет внедрена повсеместно.

Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 мая, сайт и мобильное приложение Facebook оказались частично или полностью недоступны. При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим".

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Facebook1 час назад
халдей обязан заботится о благополучии своего хозяина.
Продолжай, молодец.
Получишь бусы.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Okupantu plebeja cienīgs komentārs:)))
2
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Нет времени на такие глупости.2 часа назад
Что такое Facebook ?
Это такая программа разработанная в ЦРУ?
Молодцы.
О стаде нужно знать как можно больше.
А уж по голосу....
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