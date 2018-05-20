В Facebook появится новая функция (6)
Пользователи социальной сети Facebook получат возможность размещать аудиосообщения. Об этом сообщает Digital Trends.
Как отмечается, аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи соцсети смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры. Функция уже доступна в Индии: пользователи с ней познакомились 16 мая. Позднее она будет внедрена повсеместно.
Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 мая, сайт и мобильное приложение Facebook оказались частично или полностью недоступны. При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим".
Фото: pixabay.com
Продолжай, молодец.
Получишь бусы.
Это такая программа разработанная в ЦРУ?
Молодцы.
О стаде нужно знать как можно больше.
А уж по голосу....