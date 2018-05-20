Порошенко рассказал, сколько памятников Ленину снесено на Украине (10)

фото

В мире | 20 мая 2018 года, 14:50

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 1,5 тысячи памятников Ленину уничтожено на территории страны, сообщается на сайте главы государства.

"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — сказал он.

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину.

По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Фото: flickr.com/Алексей М

Источник: РИА Новости
Комментарии 10
...2 часа назад
Молодец.
С памятниками воевать, это не благополучие страны строить.
Хотя...
А это ему и не нужно.
Задачи там...совсем другие.
1
Ответить
Светлана2 часа назад
Короче, идиота кусок отчитался об итогах своего 4-летнего правления.
И это только памятники!
А кроме памятников еще вся ненька-Украина, Крым и Донбасс.
Стадо диких обезьян и то не натворило бы такого погрома.
2
Ответить
история.1 час назад
Не будь Ленина, так и была бы эта территория губернией.
Идиоты, свою историю у себя из памяти вытерли напрочь.
Как там кому то не нравится, но это история, и она должна быть такой какая есть.
Ответить