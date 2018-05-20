Люка Бессона обвинили в изнасиловании (3)

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В мире | 20 мая 2018 года, 15:53

Парижская полиция проверяет обвинения в изнасиловании, выдвинутые против известного французского режиссера Люка Бессона, сообщает "Би-би-си".

Вечером 18 мая в полицию обратилась актриса, заявившая, что стала жертвой сексуального насилия. 27-летняя женщина заявляет, что инцидент произошел в отеле "Ле Бристоль". По ее словам, Бессон опоил ее наркотиками и затем изнасиловал.

Все обвинения уже отверг адвокат режиссера Тьерри Марембер. Он заявил, что жалобу в полицию направила женщина, которая лично знакома с Бессоном и по отношению к которой он никогда не вел себя недопустимо.

59-летний режиссер, продюсер и сценарист известен по таким фильмам как "Леон", "Ее звали Никита", "Подземка", "Голубая бездна" и "Пятый элемент".

Осенью 2017 года в Голливуде разгорелся скандал о сексуальных домогательствах в индустрии, одним из самых известных фигурантов которого стал один из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company Харви Вайнштейн. Его в приставаниях и неподобающем поведении обвинили более 50 актрис и сотрудниц его компаний.

Впоследствии в домогательствах обвинили еще несколько голливудских актеров и продюсеров, а кампания (#metoo, #timeup) по борьбе с сексуальным насилием вышла за рамки мира кино. В декабре журнал TIME назвал человеком 2017 года "нарушителя молчания".

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Не Гейропа а какая-то блатхата извращенцев, пидарасов, насильников! Гейропейская фашистская дерьмократия!
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Майк1 час назад
Ну потрахал он тоже не мало,упырь! Милу Йовович он же тоже пользовал пару лет...даж женился для энтого. Молрдое тело,че там...
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Nitj1 час назад
Nu i koņečnostj...
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