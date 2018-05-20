США завоевали бронзу на чемпионате мира по хоккею (4)

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В мире | 20 мая 2018 года, 19:30

Американские хоккеисты обыграли канадскую сборную и завоевали бронзу чемпионата мира по хоккею.

Матч завершился со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Шайбы забросили Крайдер (2), Бонино, Ли — Власич.

Сборные США и Канады встретились в матче за третье место после того, как проиграли Швеции и Швейцарии соответственно.

Эти национальные команды встретится сегодня в финальной игре в 21:15.

Источник: Коммерсант.ру
Комментарии 4
Ы3 часа назад
Ты уже определись наконец...То канадцев поздравлял то сейчас американцев. .
1
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Latviešu Patriots3 часа назад
Apsveicu ASV draugus un sabiedrotos ar bronzas medaļu!
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А4 часа назад
Жалко стало Третьяка со своей сборной, деревянные и губошлеп.
9
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