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Американские хоккеисты обыграли канадскую сборную и завоевали бронзу чемпионата мира по хоккею.

Матч завершился со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Шайбы забросили Крайдер (2), Бонино, Ли — Власич.

Сборные США и Канады встретились в матче за третье место после того, как проиграли Швеции и Швейцарии соответственно.

Эти национальные команды встретится сегодня в финальной игре в 21:15.