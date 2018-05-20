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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в воскресенье о новой модификации электрокара Tesla Model 3, которую компания готовит к выпуску.

"Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час [95,6 км/ч] за 3,5 секунды, максимальная скорость - 155 миль в час [250 км/ч]", - написал Маск в Twitter. Двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля, причем в случае отказа одного из них машина сможет продолжать движение.

По словам предпринимателя и инженера, зарядки аккумулятора хватит на 500 км. Стоимость авто составит около $78 тысяч. "Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью", - добавил Маск.

Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Она стоит от $35 тысяч и может проехать без подзарядки 350 км. Максимальная скорость машины - 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 5,6 сек.