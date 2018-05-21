40 млн на охрану: стала известна стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (6)
Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье в 43 миллиона долларов. Об этом сообщает портал BriedBook.
Журналисты рассчитали примерную стоимость церемонии, ориентируясь на сервисы по подготовке торжеств. Предполагается, что большая часть денег была потрачена на охрану — 40 миллионов долларов.
По мнению издания, услуги организаторов свадьбы обошлись в около 150 тысяч долларов. На музыкантов потратили больше 400 тысяч долларов, работу флористов оценили в 150 тысяч, фотографов и операторов — 23 тысячи долларов. Журналисты подсчитали, что на угощение гостей потратили 385 тысяч долларов. Отдельно рассчитывалась стоимость свадебного торта — больше 65 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что наряд невесты принца Гарри обошелся в 135 тысяч долларов. Маркл заказала платье у британского дизайнерского дома Ralph & Russo.
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.
Не стоит оно столько.
Да и королевсаая ли это уже семья?
Все их достославной памяти короли, небось, всю свадьбу провертелись в своих гробах - принцы взяли в жены девок из простонародья!))) И даже не девственниц, как положено по непререкаемому многовековому английскому своду правил о королевских браках.
В общем, последняя королевская свадьба в Англии была принца Чарльза с принцессой Дианой.
Больше не будет.
Кстати, и платье у неё было - сказка. Именно королевское.
Аль мало они перед Англией накланялись? Всегда поддерживали ее политику, и любой бред, и антироссийские санкции, и переживали за Скрипалей, как за родную маму?
А их вона как! обошли приглашением, и не только не ВИП, а даж чаю не нолили?
Мне, как патриотке, это крайне досадно и невмочь вынести!
Ноту протеста им, а лучше санкции!