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Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал полуостров частью России. Запись его речи опубликована в YouTube.

По словам Берлускони, он ехал по Крыму на машине вместе с президентом России Владимиром Путиным и был поражен красотой местных парков. Именно эти парки, по словам политика, делают Крым красивейшей частью России.

Берлускони не уточнил, когда именно это было. СМИ сообщали об одной его частной поездке в регион осенью 2015 года. На Украине в связи с этим завели на политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума. Украина не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией, а въезд в регион без согласования с киевскими властями — нарушением границы. ЕС и США также отрицают присоединение Крыма, они наложили на Россию санкции. Однако ряд региональных правительств Италии признали полуостров частью России и призвали снять ограничения.

Фото: flickr.com/majjed2008