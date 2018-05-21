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Британский поп-музыкант Эд Ширан выиграл премию Billboard Music Awards в номинации "Лучший исполнитель". Церемония вручения состоялась в Лас-Вегасе.

Сам исполнитель не смог присутствовать на вручении премии, поэтому гости увидели музыканта в записанном видеообращении. Помимо того что Ширан получил премию как лучший исполнитель, он одержал победу в номинации "Музыкант года".

Лучшей исполнительницей была признана Тейлор Свифт, лучшим новым исполнителем стал соул-певец Khalid.

Американская инди-рок-группа Imagine Dragons получила сразу три награды — "Лучший рок-исполнитель" , "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer). Лучшей песней чарта Billboard Hot 100 признана композиция Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Фото: Peggy Sirota