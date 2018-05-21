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Журналисты немецкого издания Bild посчитали оскорбительным то, что президент России Владимир Путин подарил букет цветов канцлеру Германии Ангеле Меркель на встрече в Сочи. В статье под названием «Почему букет Путина для Меркель является оскорблением» журналисты назвали встречу глав двух государств «дипломатической дуэлью».

По мнению журналистов, встреча выглядела как рабочий визит, но на деле это был «обмен ударами», который начался сразу на пороге сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Поданный Путиным букет «выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», говорится в статье.

По мнению автора текста, политики такого уровня, как Путин и Меркель, при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. Цветы, отмечается в статье, нужны были, чтобы напомнить Меркель, что она женщина.

Накануне газета выпустила материал, в котором раскритиковала визит Меркель в Сочи, заявив, что на этой встрече Путину удалось показать ей, что он является хозяином на мировой политической арене.

В пятницу, 18 мая, Владимир Путин принял в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» канцлера Германии Ангелу Меркель и подарил ей букет цветов. На встрече, в частности, обсуждался «Северный поток – 2». Путин заявил, что считает проект выгодным и намерен за него бороться. В свою очередь Меркель предложила подумать над гарантиями сохранения транзита газа через территорию Украины.

Источник: vedomosti.ru

Фото: Пресс-служба президента России