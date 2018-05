В мире |

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла на выступление перед выпускниками Йельского университета шапку-ушанку.

Следуя традиции, согласно которой выпускники этого университета надевают на церемонию необычные головные уборы, Клинтон продемонстрировала им черную меховую шапку-ушанку.

​"Вижу, вы все в шапках. У меня тоже есть одна - русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", - заявила Клинтон, ограничившись демонстрацией головного убора рядом со своей головой.

Хиллари Клинтон окончила юридический факультет Йельского университета в 1973 году, там же она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, который в 1993 году стал президентом США.

Hillary Clinton returned to Yale University this weekend, warning graduates of the ‘‘tumultuous times’’ that await them and using the school’s tradition of over-the-top headwear to rib President Trump with her own unusual hat: a Russian fur cap. https://t.co/msGR0hs6XC pic.twitter.com/xwwvjiVbtM