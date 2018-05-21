Клинтон пришла к выпускникам с шапкой-ушанкой (5)

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В мире | 21 мая 2018 года, 14:41

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла на выступление перед выпускниками Йельского университета шапку-ушанку.

Следуя традиции, согласно которой выпускники этого университета надевают на церемонию необычные головные уборы, Клинтон продемонстрировала им черную меховую шапку-ушанку.

​"Вижу, вы все в шапках. У меня тоже есть одна - русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", - заявила Клинтон, ограничившись демонстрацией головного убора рядом со своей головой.

Хиллари Клинтон окончила юридический факультет Йельского университета в 1973 году, там же она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, который в 1993 году стал президентом США.

Источник: interfax.ru

Комментарии 5
Патриот 6 часов назад
Судя по мимике и роже, страдает тяжелой степени шизофрении.
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из других СМИ 6 часов назад
Киллари сказала так: "Если не можете победить русских, то начпнайте дружить"
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Бил 6 часов назад
Не теребите КЛИнТОн.....
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