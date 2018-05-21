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Британский телеканал BBC сравнил фотографии с инаугурации президента США Дональда Трампа со снимками британской королевской свадьбы, намекнув на скудность толпы на первом мероприятии. Изображения были опубликованы на странице канала в Twitter.

Оба снимка были сделаны с высоты птичьего полета. На них видно, что два важных события собрали разное количество людей. Таким образом представители СМИ намекнули, что посмотреть на нового президента США пришло гораздо меньше людей, чем на церемонию бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Над снимками журналисты оставили надпись «Просто сообщаем».

Пост собрал более 77 тысяч ретвитов и около 240 тысяч лайков всего за два дня. Тем не менее многие пользователи сети негативно восприняли поведение сотрудников BBC. Компанию тут же обвинили в разжигании ненависти и конфликтов, а также призвали журналистов «вырасти».

Свадьба британского принца и американской актрисы состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В его окрестностях собрались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть за церемонией и увидеть молодоженов вживую.

Источник: lenta.ru