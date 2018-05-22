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Глава МИД Великобритании призвал британских фанатов соблюдать все законы России во время посещения чемпионата мира по футболу этим летом. Об этом говорится в заявлении Бориса Джонсона.

"У вас должна быть надлежащая медицинская страховка, все необходимые номера экстренных служб и информация о самом важном — FAN ID. Мы также призываем фанатов быть хорошими гостями России и соблюдать все местные законы и правила", — напоминает министр.

По данным МИД, Россию во время ЧМ могут посетить от 4 до 10 тысяч британцев. В заявлении Джонсона отмечается, что в трёх городах, где пройдут матчи (Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург), есть британские консульства. В другие города ЧМ-2018 будут направлены мобильные группы представителей британского внешнеполитического ведомства.

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