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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций за всю историю" страны. Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики.

Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

В понедельник американский госсекретарь назвал 12 условий, которые Тегерану необходимо выполнить для заключения новой сделки. Среди них - вывод иранских войск из Сирии и прекращение поддержки повстанцев в Йемене.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране несомненно почувствуют нашу серьезность. У Ирана больше не будет карт-бланша, чтобы доминировать на Ближнем Востоке", - сказал он.

Источник: bbc.com