США объявили о "самых жестких" санкциях против Ирана (5)

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В мире | 22 мая 2018 года, 08:31

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций за всю историю" страны. Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики.

Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

В понедельник американский госсекретарь назвал 12 условий, которые Тегерану необходимо выполнить для заключения новой сделки. Среди них - вывод иранских войск из Сирии и прекращение поддержки повстанцев в Йемене.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране несомненно почувствуют нашу серьезность. У Ирана больше не будет карт-бланша, чтобы доминировать на Ближнем Востоке", - сказал он.

Источник: bbc.com

Комментарии 5
мдяя3 часа назад
Поживем увидим. Как бы очередной раз не обосрался главный гегемон. Иран жил под санкциями много лет и выжил. Может что-нибудь новое увидим . Но сдается мне что это очередная истерия от теряющего власть гегемона. Однополярный мир закончился
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Latviešu Patriots3 часа назад
Uz neko citu jau viņa nav spējīga:)))
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Muslim Al Rusi2 часа назад
После визита нетаньяху в рашку путлер больше не кричит о поддержке хомейнюков. Такой-то он союзник и борец. Видать евреи посмотрели его историю браузера или он понял, что совковые унылые панцыри не в состоянии бороться с израильскими предейторами и слил союзника.

Походу скоро конец хомейнюцкому режиму.
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